Конституционный суд России вышел из конференции европейских судов

Конституционный суд России заявил о выходе из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС), не дожидаясь итогов электронного голосования, на котором подняли вопросы о прекращении его членства.
Как сказано в заявлении, опубликованном на сайте КС 9 марта, вынести вопрос о членстве России в КЕКС на голосование предложили представители нескольких стран, председательствующий разослал соответствующие протоколы 4 марта по электронной почте.
Авторы объяснили инициативность тем, что Конституционный суд России «не выразил явного неодобрения действиям РФ на Украине». Кроме того, припомнили, что российская Фемида систематически отстаивает легитимность присоединения Крыма, в пример привели решение 2014 года.
Претензии подытожили тем, что эффективного и лояльного сотрудничества с одним из высших конституционных органов России ожидать больше нельзя.
Приостановить или прекратить членство предложено как России, так и Белоруссии.
Итоги голосования, которое организовали по ускоренной процедуре, не сообщаются. Однако российские судьи сочли, что дальнейшее участие в КЕКС — недопустимо, и приняли решение о выходе из Конференции с 5 марта.
Скорость процедуры и переписка до неё подтверждают, что Конференция европейских судов оказалась не в состоянии дистанцироваться от участия в решении политических вопросов. КС РФ «опасной и недопустимой политизации» допускать не намерен и продолжит держать себя исключительно в процессуальных рамках
«Функционируя в системе разделения властей, Конституционный суд не вправе выступать по собственной инициативе с какими-либо официальными решениями и сентенциями о правомерности/неправомерности актов и действий других государственных органов и тем более делать политические заявления. Иное неизбежно ведет к дискредитации правосудия», — объяснили в КС.