Конституционный суд России вышел из конференции европейских судов

Конституционный суд России заявил о выходе из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС), не дожидаясь итогов электронного голосования, на котором подняли вопросы о прекращении его членства.



Как сказано в заявлении, опубликованном на сайте КС 9 марта, вынести вопрос о членстве России в КЕКС на голосование предложили представители нескольких стран, председательствующий разослал соответствующие протоколы 4 марта по электронной почте.



Авторы объяснили инициативность тем, что Конституционный суд России «не выразил явного неодобрения действиям РФ на Украине». Кроме того, припомнили, что российская Фемида систематически отстаивает легитимность присоединения Крыма, в пример привели решение 2014 года.

