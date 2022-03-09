Одна болезнь на двоих. Четырёхлетним близняшкам нужна помощь

Ева и Кира Прокофьевы, 4 года.
ДЦП, спастическая диплегия.
Поможет операция. Стоимость 7 473 192 руб.
Кира и Ева — близняшки из Санкт-Петербурга. Девочкам по 4 года. Они появились на свет раньше срока. Роды были очень тяжёлыми. Мама до сих пор плачет, вспоминая тот день. Ева родилась с тройным тугим обвитием и не закричала. За её жизнь боролись врачи. Кира сразу задышала сама, но тоже сильно пострадала. Реанимация, отделение патологии новорожденных и первый Новый год в палате — в больнице девочки провели два месяца. Свою битву за жизнь они тогда выиграли. А сейчас их ждёт новая — за здоровое будущее.
Родители очень надеялись, что всё обойдётся. И поначалу врачи обнадёживали их: никаких отклонений не находили, а особенности развития списывали на то, что девочки родились раньше срока. Однако в восемь месяцев малышек отправили на реабилитацию с подозрением на ДЦП, а вскоре диагноз поставили официально.
С тех пор близняшки постоянно занимаются со специалистами. И Ева, и Кира очень стараются, чтобы максимально компенсировать симптомы ДЦП. У девочек сохранен интеллект, они прекрасно разговаривают, выражают эмоции и в этом ничуть не уступают своим сверстникам. Но в физическом развитии они сильно отстают. К 4 годам Ева не может даже стоять сама, а Кира делает всего пару шагов у опоры.
Это происходит из-за сильнейшей спастики — мышцы ног находятся в постоянном напряжении. Побороть это одними реабилитациями нельзя. Мышцы в напряжении из-за неправильного сигнала от мозга на сокращение. Справиться с этим поможет сложнейшая операция — селективная дорсальная ризотомия (СДР).
При такой операции нейрохирург с помощью специального оборудования посылает сигнал на нервные корешки спинного мозга и считывает ответ. Так он определяет, по каким из них идёт неправильный сигнал к мышцам. Потом эти корешки надрезаются, что позволяет избавиться от спастики. Такие операции очень эффективны, но и рискованны, ведь если врач допустит ошибку, последствия будут серьезными и необратимыми.
Поэтому так важны опыт нейрохирурга и используемая методика. Одним из лучших специалистов в данной области считается доктор Тае Сон Парк из Детского госпиталя Сент-Луиса. За 30 лет работы он провёл более 5000 подобных операций. Его опыт, мастерство, прекрасное оборудование клиники гарантируют успех.
Стоимость лечения, которое поможет Еве и Кире научиться ходить, —
Но у родителей нет средств, чтобы оплатить такое дорогое лечение. А надолго откладывать его нельзя, ведь после операции необходимы реабилитации, а они наиболее эффективны в детстве. Семья обратилась за помощью в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств.
В фонде пояснили, почему в сегодняшних условиях организация всё-таки взялась помочь девочкам с лечением за рубежом. И не только близняшкам.
«На текущий момент наш попечительский совет на связи со всем клиниками, в которых планируется лечение наших подопечных. Представители клиник заявили, что ждут наших детей на лечение. И никакие политические моменты не скажутся на оказании медицинских услуг. Что касается ситуации с дорогой и перелётом, то данные вопросы будут решаться после перевода всех собранных средств в клинику. Скорее всего, как в пандемию, будут подключаться министерства здравоохранения обеих стран. Также валютный контроль нашего банка подтверждает, что они готовы проводить все валютные операции без каких-либо ограничений», — сообщила «Фонтанке» Анна Калинина, директор по развитию благотворительного фонда «Алёша».
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