Одна болезнь на двоих. Четырёхлетним близняшкам нужна помощь

Кира и Ева — близняшки из Санкт-Петербурга. Девочкам по 4 года. Они появились на свет раньше срока. Роды были очень тяжёлыми. Мама до сих пор плачет, вспоминая тот день. Ева родилась с тройным тугим обвитием и не закричала. За её жизнь боролись врачи. Кира сразу задышала сама, но тоже сильно пострадала. Реанимация, отделение патологии новорожденных и первый Новый год в палате — в больнице девочки провели два месяца. Свою битву за жизнь они тогда выиграли. А сейчас их ждёт новая — за здоровое будущее.

Родители очень надеялись, что всё обойдётся. И поначалу врачи обнадёживали их: никаких отклонений не находили, а особенности развития списывали на то, что девочки родились раньше срока. Однако в восемь месяцев малышек отправили на реабилитацию с подозрением на ДЦП, а вскоре диагноз поставили официально.



С тех пор близняшки постоянно занимаются со специалистами. И Ева, и Кира очень стараются, чтобы максимально компенсировать симптомы ДЦП. У девочек сохранен интеллект, они прекрасно разговаривают, выражают эмоции и в этом ничуть не уступают своим сверстникам. Но в физическом развитии они сильно отстают. К 4 годам Ева не может даже стоять сама, а Кира делает всего пару шагов у опоры.



Это происходит из-за сильнейшей спастики — мышцы ног находятся в постоянном напряжении. Побороть это одними реабилитациями нельзя. Мышцы в напряжении из-за неправильного сигнала от мозга на сокращение. Справиться с этим поможет сложнейшая операция — селективная дорсальная ризотомия (СДР).



При такой операции нейрохирург с помощью специального оборудования посылает сигнал на нервные корешки спинного мозга и считывает ответ. Так он определяет, по каким из них идёт неправильный сигнал к мышцам. Потом эти корешки надрезаются, что позволяет избавиться от спастики. Такие операции очень эффективны, но и рискованны, ведь если врач допустит ошибку, последствия будут серьезными и необратимыми.

