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Одна болезнь на двоих. Четырёхлетним близняшкам нужна помощь

Кира и Ева уже выиграли битву за жизнь. Сейчас девочки ведут борьбу за здоровое будущее. Но без помощи им не обойтись. Сёстрам требуется операция, которая поможет им жить полноценной жизнью. Однако её стоимость для семьи огромна.

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Ева и Кира Прокофьевы, 4 года.

ДЦП, спастическая диплегия.

Поможет операция. Стоимость 7 473 192 руб.

Кира и Ева — близняшки из Санкт-Петербурга. Девочкам по 4 года. Они появились на свет раньше срока. Роды были очень тяжёлыми. Мама до сих пор плачет, вспоминая тот день. Ева родилась с тройным тугим обвитием и не закричала. За её жизнь боролись врачи. Кира сразу задышала сама, но тоже сильно пострадала. Реанимация, отделение патологии новорожденных и первый Новый год в палате — в больнице девочки провели два месяца. Свою битву за жизнь они тогда выиграли. А сейчас их ждёт новая — за здоровое будущее.

Родители очень надеялись, что всё обойдётся. И поначалу врачи обнадёживали их: никаких отклонений не находили, а особенности развития списывали на то, что девочки родились раньше срока. Однако в восемь месяцев малышек отправили на реабилитацию с подозрением на ДЦП, а вскоре диагноз поставили официально.

С тех пор близняшки постоянно занимаются со специалистами. И Ева, и Кира очень стараются, чтобы максимально компенсировать симптомы ДЦП. У девочек сохранен интеллект, они прекрасно разговаривают, выражают эмоции и в этом ничуть не уступают своим сверстникам. Но в физическом развитии они сильно отстают. К 4 годам Ева не может даже стоять сама, а Кира делает всего пару шагов у опоры.

Это происходит из-за сильнейшей спастики — мышцы ног находятся в постоянном напряжении. Побороть это одними реабилитациями нельзя. Мышцы в напряжении из-за неправильного сигнала от мозга на сокращение. Справиться с этим поможет сложнейшая операция — селективная дорсальная ризотомия (СДР).

При такой операции нейрохирург с помощью специального оборудования посылает сигнал на нервные корешки спинного мозга и считывает ответ. Так он определяет, по каким из них идёт неправильный сигнал к мышцам. Потом эти корешки надрезаются, что позволяет избавиться от спастики. Такие операции очень эффективны, но и рискованны, ведь если врач допустит ошибку, последствия будут серьезными и необратимыми.

Поэтому так важны опыт нейрохирурга и используемая методика. Одним из лучших специалистов в данной области считается доктор Тае Сон Парк из Детского госпиталя Сент-Луиса. За 30 лет работы он провёл более 5000 подобных операций. Его опыт, мастерство, прекрасное оборудование клиники гарантируют успех.

Стоимость лечения, которое поможет Еве и Кире научиться ходить, — 7 473 192 рубля. Большая сумма, но это ничто перед тем, что эти деньги могут дать близняшкам. Это самостоятельность, здоровое будущее, жизнь без ограничений. Всё это определенно того стоит.

Но у родителей нет средств, чтобы оплатить такое дорогое лечение. А надолго откладывать его нельзя, ведь после операции необходимы реабилитации, а они наиболее эффективны в детстве. Семья обратилась за помощью в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств.

В фонде пояснили, почему в сегодняшних условиях организация всё-таки взялась помочь девочкам с лечением за рубежом. И не только близняшкам.

«На текущий момент наш попечительский совет на связи со всем клиниками, в которых планируется лечение наших подопечных. Представители клиник заявили, что ждут наших детей на лечение. И никакие политические моменты не скажутся на оказании медицинских услуг. Что касается ситуации с дорогой и перелётом, то данные вопросы будут решаться после перевода всех собранных средств в клинику. Скорее всего, как в пандемию, будут подключаться министерства здравоохранения обеих стран. Также валютный контроль нашего банка подтверждает, что они готовы проводить все валютные операции без каких-либо ограничений», — сообщила «Фонтанке» Анна Калинина, директор по развитию благотворительного фонда «Алёша».

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