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«Роскомсвобода» заявила, что санкции зарубежных IT-компаний только помогают цензуре

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Общественный проект «Роскомсвобода» считает, что санкции со стороны иностранных IT-компаний в отношении российских пользователей способствуют цензуре. Соответствующее заявление с призывом обеспечить доступ гражданам РФ к глобальным сервисам опубликовано на сайте объединения 9 марта.

«Доступ к сети Интернет и электронным средствам связи жизненно необходим, ведь только обладая объективной информацией люди способны принимать правильные и своевременные решения, которые могут спасти их жизнь и защитить их неотъемлемые права и свободы», — заявляет «Роскомсвобода».

По мнению авторов заявления, в долгосрочной перспективе такие санкции станут препятствием для мирного разрешения гуманитарного кризиса. Кроме того, в объединении считают, что ограничения в интернет-сфере в отношении россиян «не приведут к улучшению ситуации в Украине, но значительно ухудшат ситуацию с соблюдением основных прав человека в РФ».

Как отмечают в «Роскомсвободе», в процессе ввода IT-санкций задействованы регистраторы доменов, разработчики ПО, игровые платформы, криптовалютные биржи, магистральные провайдеры, облачные и другие цифровые сервисы. Так, 5 марта доступ к своему оборудованию для российских пользователей отключил крупнейший магистральный оператор связи Cogent. Объединение опасается, что другие операторы могут последовать этому примеру.

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Комментарии (4)

Leo.S
Про права и свободы - хорошая шутка.
266097700
в этом ведомстве работают шутники из квн?
X-кот
Ну вот читают те, которые 70 процентов. Вот интересно - что они из этого понимают? Как сейчас интересно в кавычках психиатрам, психологам - такая практика! Только жаль, что еще пару недель - и никому уже этот опыт может не стать нужным
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