«Роскомсвобода» заявила, что санкции зарубежных IT-компаний только помогают цензуре

Общественный проект «Роскомсвобода» считает, что санкции со стороны иностранных IT-компаний в отношении российских пользователей способствуют цензуре. Соответствующее заявление с призывом обеспечить доступ гражданам РФ к глобальным сервисам опубликовано на сайте объединения 9 марта.



«Доступ к сети Интернет и электронным средствам связи жизненно необходим, ведь только обладая объективной информацией люди способны принимать правильные и своевременные решения, которые могут спасти их жизнь и защитить их неотъемлемые права и свободы», — заявляет «Роскомсвобода».

