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Путин разрешил покупать российские акции и ОФЗ на средства ФНБ

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс, среди которых положение о возможности покупать на средства Фонда национального благосостояния акции российских компаний и облигации федерального займа. Информация об этом 9 марта появилась на официальном портале правовой информации.

На покупку ценных бумаг российских эмитентов из ФНБ выделят до 1 трлн рублей.

Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство 3 марта. На следующий день его приняли обе палаты парламента.

24 февраля российский фондовый рынок пережил крупнейший обвал в истории. Индекс Мосбиржи потерял почти половину своего значения. С 28 февраля торги ценными бумагами на Московской бирже не проводятся, только валютой.

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Комментарии (26)

allyouneedislove
а раздать их гражданам через ФНС была не судьба?

поддерживать население власть не планирует от слова совсем? =)
dragvs
Ну ок, интересный ход для спасения российского фондового рынка. Сейчас еще будут "позитивный" новостной фон создавать усиленно.
266329965
Зачем платить даже копейку? Можно же просто национализировать. Топ манагеров бестолковых на нары за развал. Олигархов в ЧК. ФЭД всё разрулит.
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