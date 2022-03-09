Путин разрешил покупать российские акции и ОФЗ на средства ФНБ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс, среди которых положение о возможности покупать на средства Фонда национального благосостояния акции российских компаний и облигации федерального займа. Информация об этом 9 марта появилась на официальном портале правовой информации.
На покупку ценных бумаг российских эмитентов из ФНБ выделят до 1 трлн рублей.
Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство 3 марта. На следующий день его приняли обе палаты парламента.
24 февраля российский фондовый рынок пережил крупнейший обвал в истории. Индекс Мосбиржи потерял почти половину своего значения. С 28 февраля торги ценными бумагами на Московской бирже не проводятся, только валютой.