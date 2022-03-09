Борьба с граффити в переходе на Седова напугала петербуржцев. Пар оказался пылью

Видео странного явления опубликовал 9 марта подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Он уточнил, что место действия — переход на пересечении Ивановской улицы и улицы Седова, и предположил, что пар возник из-за прорыва трубы.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», предприятие там не работает, зато в указанном месте ведет пескоструйные работы сторонняя организация. Это подтвердили в «Мостотресте», силами которого в переходе чистят от граффити стены.



«Доступ в переход сейчас ограничен. Очистка будет выполнена быстро. Из-за закрытого пространства и узости перехода пыль быстро распространилась, поэтому сложилось впечатление, что мог случиться прорыв трубы. Безопасности пешеходов ничего не угрожает», — отметили в организации.

