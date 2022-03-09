FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -6
105.81р115.62р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Борьба с граффити в переходе на Седова напугала петербуржцев. Пар оказался пылью

В подземном переходе в Щемиловке петербуржцы заметили нечто странное — его будто окутал пар. Грешили на прорыв трубы, но оказалось — всё дело в борьбе с граффити.

0
Печать

Видео странного явления опубликовал 9 марта подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Он уточнил, что место действия — переход на пересечении Ивановской улицы и улицы Седова, и предположил, что пар возник из-за прорыва трубы.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», предприятие там не работает, зато в указанном месте ведет пескоструйные работы сторонняя организация. Это подтвердили в «Мостотресте», силами которого в переходе чистят от граффити стены.

«Доступ в переход сейчас ограничен. Очистка будет выполнена быстро. Из-за закрытого пространства и узости перехода пыль быстро распространилась, поэтому сложилось впечатление, что мог случиться прорыв трубы. Безопасности пешеходов ничего не угрожает», — отметили в организации.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний