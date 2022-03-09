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На видео попало ДТП в Нижнем Новгороде, где «Хёндэ» сбивает разом 6 человек

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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
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Водителю, совершившему наезд на пешеходов в Нижнем Новгороде, грозит до семи лет лишения свободы. Жёсткое ДТП попало на видео.

Как сообщает 9 марта пресс-служба регионального ГУ МВД, вчера около 22:10 на улице Коммуны Hyundai Accent на тротуаре сбил шесть человек. Травмы получили две женщины и четверо мужчин. По данным NN.RU, возраст пострадавших — от 20 до 40 лет. Госпитализация потребовалась двум женщинам с травмами головы, остальных отпустили лечиться домой.

На кадрах в паблике «Автомобильный Нижний Новгород» «ВКонтакте» видно, что автомобиль едет на высокой скорости. Людей от удара подкидывает в воздух.

Автомобильный Нижний Новгород

Водителю 27 лет, его стаж вождения — 1 год. По данным полиции, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

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Комментарии (7)

chip1
Шли по проезжей... Теперь 6 человек точно знают, что алкоголь в их крови не гарантирует бессмертия.
Gudd-Head
Я вижу, что пешики идут по ПЧ.

И что за знак такой хитрый над "СТОП"?
Gudd-Head
Страааайк!
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