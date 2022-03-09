На видео попало ДТП в Нижнем Новгороде, где «Хёндэ» сбивает разом 6 человек

Водителю, совершившему наезд на пешеходов в Нижнем Новгороде, грозит до семи лет лишения свободы. Жёсткое ДТП попало на видео.



Как сообщает 9 марта пресс-служба регионального ГУ МВД, вчера около 22:10 на улице Коммуны Hyundai Accent на тротуаре сбил шесть человек. Травмы получили две женщины и четверо мужчин. По данным NN.RU, возраст пострадавших — от 20 до 40 лет. Госпитализация потребовалась двум женщинам с травмами головы, остальных отпустили лечиться домой.



На кадрах в паблике «Автомобильный Нижний Новгород» «ВКонтакте» видно, что автомобиль едет на высокой скорости. Людей от удара подкидывает в воздух.

