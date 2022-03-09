Петербургу прислали вакцины всего на 480 подростков

Как сообщили 9 марта в Telegram-канале комитета по здравоохранению Петербурга, на городскую фармбазу привезли партию из 480 комплектов доз. Для сравнения — первой партией, которая уже на исходе, привили почти 3500 детей.



Вакцины для взрослых, наоборот, в избытке — около 600 тысяч доз.



Как отметили в ведомстве, первый компонент вакцины «Спутник V» теперь может использоваться в качестве замены «Спутника Лайт» и при ревакцинации QR-код вакцинированного или переболевшего будет продлеваться сразу на год.

