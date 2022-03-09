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В АТОР рассказали, где будут отдыхать россияне после отключения карт Visa и Mastercard

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После прекращения обслуживания за границей карт Visa и Mastercard организованным российским туристам придется отдыхать в странах, где действует система «всё включено» и где принимают карты «Мир», спрогнозировали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Соответствующая информация появилась на сайте организации 9 марта.

В качестве примера стран с развитой системой «всё включено» в АТОР назвали Турцию, Тунис и Египет. Кроме того, в таком же формате работают некоторые отели на Мальдивах и в ОАЭ. После возобновления перелетов в список могут войти Куба, Доминикана, Мексика, а также часть отелей острова Маргарита в Венесуэле.

Стран, в которых подавляющее большинство торговых точек с терминалами и банкоматы принимают карты «Мир», четыре. Это Белоруссия, Армения, Узбекистан и Киргизия. Полноценно использовать российские карты также можно на территории частично признанных республик Абхазия и Южная Осетия. Кроме того, «Мир» частично принимают к оплате в Казахстане, Таджикистане и Турции.

Ранее, 6 марта, международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что ограничат свою работу в России. Российские карты Visa пока будут работать внутри страны, а за границей уже нет. Сообщалось, что в России карты останутся действующими до истечения срока действия.

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Комментарии (29)

vamingo
"Окей чебурнет, где можно отдохнуть неделю на 50 баксов?"
"Откуда у вас баксы гражданин? Пройдемте для дачи показаний"
vku79
Думаете наши не поднимут цены на внутренний туризм? Наивные
Контрабанда
Дали резкому развитию платежной системе "Мир" по всему миру
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