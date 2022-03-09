В АТОР рассказали, где будут отдыхать россияне после отключения карт Visa и Mastercard

После прекращения обслуживания за границей карт Visa и Mastercard организованным российским туристам придется отдыхать в странах, где действует система «всё включено» и где принимают карты «Мир», спрогнозировали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Соответствующая информация появилась на сайте организации 9 марта.



В качестве примера стран с развитой системой «всё включено» в АТОР назвали Турцию, Тунис и Египет. Кроме того, в таком же формате работают некоторые отели на Мальдивах и в ОАЭ. После возобновления перелетов в список могут войти Куба, Доминикана, Мексика, а также часть отелей острова Маргарита в Венесуэле.

