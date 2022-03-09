Экс-сотрудника УСБ в Петербурге отправили в колонию за попытку продать должность отставному майору

Прокуратура Выборгского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении экс-сотрудника УСБ Романа Вартанова. Мужчину признали виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.
Как сообщает 9 марта пресс-служба надзорного органа, осенью 2019 года подсудимый попытался продать должность в МВД отставному майору. За трудоустройство он назначил кандидату ценник в 300 тысяч рублей.
«Подсудимый пообещал, что он обеспечит подготовку положительного заключения, которое позволит потерпевшему беспрепятственно вернуться на службу. В действительности же подобное заключение было готово задолго до предполагаемой передачи денег Вартанову, а препятствий для восстановления на службе потерпевшего не существовало», — сообщили в ведомстве.
Вартанова отправили в ИК общего режима на два года, в качестве наказания ему также назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Экс-полицейского Романа Вартанова задержали в его кабинете утром 3 декабря 2019 года. Те 300 тысяч рублей, которые ему передал отставной майор, нашли после осмотра стола. Доставленный в Следственный комитет на допрос, он не выдержал напряжения и попытался сбежать — безуспешно, очень скоро его вернули.