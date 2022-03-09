Суточная заболеваемость коронавирусом в России упала почти на 8 тысяч случаев

В Петербурге за день насчитали 2 642 новых заболевших (накануне их было 2 748 ). Это второе место по стране по этому показателю. В лидеры сегодня вырвалась Башкирия с 3 009 .



В летальную статистику за сутки попали еще 645 смертей, из которых 54 в Петербурге. С начала пандемии COVID-19 забрал в России 358 246 жизней.

