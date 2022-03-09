В Петербурге за день насчитали
В летальную статистику за сутки попали еще 645 смертей, из которых 54 в Петербурге. С начала пандемии COVID-19 забрал в России
Общее число заболевших COVID-19 в РФ выросло до
Суточная заболеваемость коронавирусом в России упала почти на 8 тысяч случаев
За прошедшие сутки в РФ выявили
В Петербурге за день насчитали
В летальную статистику за сутки попали еще 645 смертей, из которых 54 в Петербурге. С начала пандемии COVID-19 забрал в России
Общее число заболевших COVID-19 в РФ выросло до
10 февраля 2022, 12:06В России за сутки выявили почти 200 тысяч заболевших коронавирусом. В Петербурге тоже продолжается рост
16 сентября 2021, 11:36В Петербурге и по стране продолжается рост заболеваемости коронавирусом. В России уже более 19 тысяч случаев за сутки
28 января 2022, 11:43В России уже почти 100 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. В Петербурге тоже новый рекорд
07 декабря 2021, 11:55Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге снижается почти неделю. В России впервые с 14 октября — меньше 32 тысяч
03 ноября 2021, 11:56Число новых заболевших коронавирусом в России снова перевалило за отметку в 40 тысяч
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