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Суточная заболеваемость коронавирусом в России упала почти на 8 тысяч случаев

За прошедшие сутки в РФ выявили 58 675 случаев COVID-19. Накануне их было 66 576. Об этом 9 марта сообщает оперативный штаб.

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В Петербурге за день насчитали 2 642 новых заболевших (накануне их было 2 748). Это второе место по стране по этому показателю. В лидеры сегодня вырвалась Башкирия с 3 009.

В летальную статистику за сутки попали еще 645 смертей, из которых 54 в Петербурге. С начала пандемии COVID-19 забрал в России 358 246 жизней.

Общее число заболевших COVID-19 в РФ выросло до 17 140 069 случаев.

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Комментарии (6)

hoboot
чтобы победить ковид, оказалось была нужна специальная операция на Украине или в в общем нав Украине. а то коды какие-то и пр ...
First
COVID -19 ввёл санкции против России, отозвал всех представителей.
LEV65
Рано радоваться. Смертность то не падает пока!
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