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В Петергофе мужчина избил бабушку, а после приезда полиции открыл газ и пытался сбежать через окно. Старушка внука простила

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На 8 марта житель Петергофа подарил любящей бабушке больничную койку, но она не в обиде.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 9 марта, полицию на Озерковую улицу вызвал местный житель вчера около 23:20. Он увидел, как сосед избивает на лестничной площадке бабушку. Когда на место приехал первый наряд, домашний агрессор заперся в квартире. Буквально через пять-десять минут сотрудники МВД почувствовали сильный запах газа, шедший из-за двери. После этого было принято решение вскрыть квартиру. Из-за утечки газа в процессе произошел хлопок.

Сам нарушитель попытался скрыться от полицейских через окно, но сорвался с высоты второго этажа.

И его, и избитую бабушку госпитализировали. При этом пенсионерка отказалась писать заявление на внука, сказав, что внучок — наркозависимый.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в поле зрения полиции правонарушитель не попадал.

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Комментарии (3)

zlopopik
О том, что внучек наркозависимый, было понятно по заголовку, для этого не обязательно было дочитывать до конца.
Наркомания - это еще одна западная ценность, к сожалению, распространившаяся в нашем народе. Сейчас хорошее время выжечь её огнем и мечом.
Dmitry Antonov
Жил был у бабушки серенький козлик...
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