В Петергофе мужчина избил бабушку, а после приезда полиции открыл газ и пытался сбежать через окно. Старушка внука простила

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 9 марта, полицию на Озерковую улицу вызвал местный житель вчера около 23:20. Он увидел, как сосед избивает на лестничной площадке бабушку. Когда на место приехал первый наряд, домашний агрессор заперся в квартире. Буквально через пять-десять минут сотрудники МВД почувствовали сильный запах газа, шедший из-за двери. После этого было принято решение вскрыть квартиру. Из-за утечки газа в процессе произошел хлопок.

На 8 марта житель Петергофа подарил любящей бабушке больничную койку, но она не в обиде.

Сам нарушитель попытался скрыться от полицейских через окно, но сорвался с высоты второго этажа.



И его, и избитую бабушку госпитализировали. При этом пенсионерка отказалась писать заявление на внука, сказав, что внучок — наркозависимый.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в поле зрения полиции правонарушитель не попадал.

