В «Биокаде» — новый гендиректор. Основатель и совладелец крупнейшей петербургской фармкомпании Дмитрий Морозов теперь в совете директоров

На одном из крупнейших фармпредприятий Петербурга кадровые изменения. Пост генерального директора «Биокада» покинул его основатель Дмитрий Морозов. Об этом 9 марта сообщает «Ъ-СПб».
Нового гендиректора — Дмитрия Сивокоза — представили коллективу «Биокада» в конце прошлой недели. До этого назначения он занимал должность вице-президента по маркетингу, продажам и доступу на рынок компании. Дмитрий Морозов возглавит совет директоров. На посту его председателя он будет заниматься стратегическим развитием компании.
В приоритете развития остается разработка и производство препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, в том числе в рамках импортозамещения. Сейчас биотехнологическая компания «Биокад» выпускает 61 препарат, 22 из них — биологические. Еще около 40 препаратов разрабатываются.