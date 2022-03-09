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В «Биокаде» — новый гендиректор. Основатель и совладелец крупнейшей петербургской фармкомпании Дмитрий Морозов теперь в совете директоров

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На одном из крупнейших фармпредприятий Петербурга кадровые изменения. Пост генерального директора «Биокада» покинул его основатель Дмитрий Морозов. Об этом 9 марта сообщает «Ъ-СПб».

Нового гендиректора — Дмитрия Сивокоза — представили коллективу «Биокада» в конце прошлой недели. До этого назначения он занимал должность вице-президента по маркетингу, продажам и доступу на рынок компании. Дмитрий Морозов возглавит совет директоров. На посту его председателя он будет заниматься стратегическим развитием компании.

В приоритете развития остается разработка и производство препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, в том числе в рамках импортозамещения. Сейчас биотехнологическая компания «Биокад» выпускает 61 препарат, 22 из них — биологические. Еще около 40 препаратов разрабатываются.

Биотехнологическая компания «Биокад» основана в 2001 году Дмитрием Морозовым и Андреем Карклиным. Она базировалась в Московской области до тех пор, пока в 2010 году не стала резидентом особой экономической зоны «Нойдорф» в Петербурге. Сюда переехал и производственный комплекс «Биокада». В 2011 году Карклин продал свою долю. В 2012 году Морозов стал гендиректором и управлял предприятием последние 10 лет.

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Комментарии (1)

Ser_N0771
в совете директоров доходы возможно меньше, но вероятность привлечения по УК значительно ниже...
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