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Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в Петербург

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Авиакомпания Uzbekistan Airways в марте открывает дополнительные рейсы из Ташкента в Санкт-Петербург и Москву на фоне приостановки рейсов российских авиакомпаний.

«Дополнительные авиарейсы по маршруту Ташкент — Москва — Ташкент будут выполняться с 9 по 14 марта, а по направлению Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент 11, 13 и 14 марта 2022 года», — сообщается 9 марта в телеграм-канале компании.

Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с самолётами в иностранных реестрах приостановить зарубежные рейсы в связи с рисками задержаний судов. Это сделали «Аэрофлот», S7, «Победа», Smartavia, Nordwind, Pegas Fly, Azur Air и iFly.

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Комментарии (16)

Эд Хэммет
Теперь последние гастарбайтеры уедут. Им лучше работать в Казахстане или Азербайджане, чем в России. У нас освободятся престижные рабочие места дворников, санитарок, строителей, дорожных рабочих и т.д. И вот те, кто остался без работы из-за ухода зарубежных компаний из России, займут эти вакансии с высокой зарплатой.
vvivanov
а как теперь рабочие мигранты будут переводить свою зарплату ?
allyouneedislove
ну теперь заживём...
скрепами пахнуло.... валенками, ватой, и балалайкой...
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