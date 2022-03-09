Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в Петербург

Авиакомпания Uzbekistan Airways в марте открывает дополнительные рейсы из Ташкента в Санкт-Петербург и Москву на фоне приостановки рейсов российских авиакомпаний.



«Дополнительные авиарейсы по маршруту Ташкент — Москва — Ташкент будут выполняться с 9 по 14 марта, а по направлению Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент 11, 13 и 14 марта 2022 года», — сообщается 9 марта в телеграм-канале компании.



Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с самолётами в иностранных реестрах приостановить зарубежные рейсы в связи с рисками задержаний судов. Это сделали «Аэрофлот», S7, «Победа», Smartavia, Nordwind, Pegas Fly, Azur Air и iFly.

