После обнаружения боевой гранаты в парадной дома на Гражданском проспекте возбуждено уголовное дело

Эксперты признали боевой гранату, найденную в щитке у двери в жилом доме в Калининском районе Петербурга.



Заряд боеприпаса содержал более 100 граммов тротила, рядом был взрыватель. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 марта.



РГД-5 нашел один из жильцов дома 9, корпус 4, по Гражданскому проспекту 7 марта около половины седьмого вечера. Граната лежала в деревянном коробе на третьем этаже пятиэтажного дома в тряпках.



На место вызвали взрывотехников ОМОНа, которые после обезвреживания передали объект сотрудникам полиции.

