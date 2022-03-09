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После обнаружения боевой гранаты в парадной дома на Гражданском проспекте возбуждено уголовное дело

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Эксперты признали боевой гранату, найденную в щитке у двери в жилом доме в Калининском районе Петербурга.

Заряд боеприпаса содержал более 100 граммов тротила, рядом был взрыватель. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 марта.

РГД-5 нашел один из жильцов дома 9, корпус 4, по Гражданскому проспекту 7 марта около половины седьмого вечера. Граната лежала в деревянном коробе на третьем этаже пятиэтажного дома в тряпках.

На место вызвали взрывотехников ОМОНа, которые после обезвреживания передали объект сотрудникам полиции.

Когда эксперты подтвердили, что граната боевая, дознание Калининского района возбудило уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

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Комментарии (2)

Z!V!
Да, бандерлоги, аууууу где вы?))) Или вам такое не оплачивают?)))
X-кот
ау, боты? ище кофеек потягиваем? работать! темку поднимать
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