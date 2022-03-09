В магазин на юге Петербурга покупатель пришел с острым «заменителем» денег

С сиренами неслись к магазину в Красносельском районе Петербурга наряды патрульно-постовой службы, ОВО и ГИБДД после звонка об угрозе нападения на сотрудников.



Странный посетитель пришел в магазин на улице Маршала Захарова накануне около половины одиннадцатого вечера. По предварительной информации, мужчина был нетрезв и вместо денег пытался предъявить продавцу нож. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 марта.



Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя дома, соседнего с магазином. Мужчину доставили в отдел, где для начала составили протокол о мелком хулиганстве.

