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Полицейские накрыли нарколабораторию под Петербургом. «Химики» работали в садовом доме

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию. Одурманивающие вещества делали в дачном доме в деревне Лиможа.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 марта, злоумышленники наладили производство в ноябре 2021 года. Организатор — 47-летний мужчина, в его подчинении находились двое «химиков» 48 и 47 лет, а также 41-летний «подмастерье».

С места было изъято восемь поддонов с наркотиком, общий вес которого составил почти 29 килограммов. Кроме того, полицейские забрали с собой более 1200 килограммов различных прекурсоров, реактивы и лабораторное оборудование.

Правоохранителям удалось установить, что товар продавали через систему закладок с помощью даркнета. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотических средств. Всех четырех мужчин заключили под стражу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (1)

allyouneedislove
молодцы! могут, когда хотят, ловить реальных преступников...
это вам не оппозицию в запотевших забралах вязать - тут для раскрытия работать надо, искать злодеев, брать штурмом....
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