Полицейские накрыли нарколабораторию под Петербургом. «Химики» работали в садовом доме

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 марта, злоумышленники наладили производство в ноябре 2021 года. Организатор — 47-летний мужчина, в его подчинении находились двое «химиков» 48 и 47 лет, а также 41-летний «подмастерье».



С места было изъято восемь поддонов с наркотиком, общий вес которого составил почти 29 килограммов. Кроме того, полицейские забрали с собой более 1200 килограммов различных прекурсоров, реактивы и лабораторное оборудование.

