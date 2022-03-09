Полицейские накрыли нарколабораторию под Петербургом. «Химики» работали в садовом доме

Полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию. Одурманивающие вещества делали в дачном доме в деревне Лиможа.
пресс-служба ГУ МВД России по
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 марта, злоумышленники наладили производство в ноябре 2021 года. Организатор — 47-летний мужчина, в его подчинении находились двое «химиков» 48 и 47 лет, а также 41-летний «подмастерье».
С места было изъято восемь поддонов с наркотиком, общий вес которого составил почти 29 килограммов. Кроме того, полицейские забрали с собой более 1200 килограммов различных прекурсоров, реактивы и лабораторное оборудование.
Правоохранителям удалось установить, что товар продавали через систему закладок с помощью даркнета. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотических средств. Всех четырех мужчин заключили под стражу.