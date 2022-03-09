FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -6
105.81р115.62р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

США перебрасывают в Польшу две батареи ЗРК Patriot

6
Печать

Армия США по предложению Польши перебрасывает в эту страну две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, их цель — отражать потенциальные угрозы НАТО, рассказал РИА Новости Адам Миллер, представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил.

«По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу», — сообщил Миллер.

По его словам, решение принято «в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО».

«Это является разумной защитной мерой, которая подкрепляет нашу приверженность Пятой статье (Устава НАТО. — Прим. ред.) и никоим образом не направлена на поддержку каких-либо наступательных операций», — подчеркнул представитель EUCOM.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

263836471
Две батареи - это сколько пусковых установок? Стандартный состав - четыре пусковые установки на батарею, то есть восемь пусковых установок...В военном отношении - паритет не меняет, тут больше политики...
Modest_5e4ce41f7533b
Пока это внутреннее дело Польши и еще не факт, что они эти батареи будут разворачивать. Вполне могут исчезнуть и объявиться в самом неожиданном месте.
allyouneedislove
Patriot больше, Patriot меньше
глядя на ту дичь, которая в нашей стране творится - тут никакой Patriot не поможет...
поскорей бы Гаага вынесла приговор =)
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний