США перебрасывают в Польшу две батареи ЗРК Patriot

Армия США по предложению Польши перебрасывает в эту страну две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, их цель — отражать потенциальные угрозы НАТО, рассказал РИА Новости Адам Миллер, представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил.
«По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу», — сообщил Миллер.
По его словам, решение принято «в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО».
«Это является разумной защитной мерой, которая подкрепляет нашу приверженность Пятой статье (Устава НАТО. — Прим. ред.) и никоим образом не направлена на поддержку каких-либо наступательных операций», — подчеркнул представитель EUCOM.