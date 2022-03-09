Аномальный мороз задерживается в Петербурге, возможен рекорд

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 марта в Петербурге будет без существенных осадков, ветер слабый. Температура, ночью опускавшаяся до минус 10–12, а местами до минус 17, днём повысится до минус 2–4 градусов.



И ночная, и дневная температура сейчас пониженные, сегодняшний день может стать самым холодным 9 марта за 55 лет наблюдений, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 8 до плюс 2 градусов. Самое холодное 9 марта выдалось в 1962 году, минус 19 днём, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 7.

