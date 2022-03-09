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Аномальный мороз задерживается в Петербурге, возможен рекорд

Антициклон позволяет нам любоваться солнцем, но обеспечивает пониженный температурный фон. Несмотря на это, уже просыпаются первоцветы.

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Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 марта в Петербурге будет без существенных осадков, ветер слабый. Температура, ночью опускавшаяся до минус 10–12, а местами до минус 17, днём повысится до минус 2–4 градусов.

И ночная, и дневная температура сейчас пониженные, сегодняшний день может стать самым холодным 9 марта за 55 лет наблюдений, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 8 до плюс 2 градусов. Самое холодное 9 марта выдалось в 1962 году, минус 19 днём, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 7.

Синоптическую ситуацию в городе формирует обширный антициклон, наполненный холодными воздушными массами и обеспечивающий спокойную и сухую погоду с переменной облачностью при повышенном давлении, объясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. В четверг петербуржцев ждёт очень холодная ночь, а днем солнечные лучи приблизят показания термометров к нулевой отметке.

По данным СЗ УГМС, предстоящей ночью будет минус 11–13 градусов, местами до 18, а днём 0 — минус 2. В пятницу уже возможен небольшой плюс.

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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Комментарии (1)

lamer
В 1942 году под Демянском на 8 марта было до минус 30. Суровое испытание было нашим дедам в десантной операции.
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