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«А теперь погнали!» The Prodigy впервые выступят с концертами после смерти Кита Флинта

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The Prodigy анонсировали 10 концертов в Великобритании в июле. Группа будет впервые выступать после смерти фронтмена Кита Флинта.

Заявление 8 марта опубликовали на официальном сайте участники группы Лиам Хоулетт и Максим.

«Мы не можем дождаться, когда вернемся на сцену и снова сыграем наши треки для людей. 25-я годовщина «The Fat of the Land» кажется нам правильным моментом для этого. Мы сыграем треки со всех наших альбомов и, может быть, что-то, чего вы раньше не слышали. Это для Флинти... А теперь, ***, погнали!!! Лиам & Максим», — говорится в сообщении.

Кит Флинт скончался в марте 2019 года. На прощание с ним пришли тысячи человек. С тех пор Prodigy в туры не ездили. Последний альбом группы No Tourists вышел в 2018 году.

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Комментарии (4)

душилидушили
В России теперь свой firestarter есть!
SERGEY111
Жалко что в Россию на нынешней политическо почве вряд ли приедут .
263888341
Мэджик Пипл Вуду пипл
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