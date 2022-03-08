«А теперь погнали!» The Prodigy впервые выступят с концертами после смерти Кита Флинта

The Prodigy анонсировали 10 концертов в Великобритании в июле. Группа будет впервые выступать после смерти фронтмена Кита Флинта.
Заявление 8 марта опубликовали на официальном сайте участники группы Лиам Хоулетт и Максим.
«Мы не можем дождаться, когда вернемся на сцену и снова сыграем наши треки для людей. 25-я годовщина «The Fat of the Land» кажется нам правильным моментом для этого. Мы сыграем треки со всех наших альбомов и, может быть, что-то, чего вы раньше не слышали. Это для Флинти... А теперь, ***, погнали!!! Лиам & Максим», — говорится в сообщении.
Кит Флинт скончался в марте 2019 года. На прощание с ним пришли тысячи человек. С тех пор Prodigy в туры не ездили. Последний альбом группы No Tourists вышел в 2018 году.