Роман Ротенберг с первой попытки вывел СКА в четвертьфинал КХЛ

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч 1/8 финала плей-офф КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила 8 марта в Минске.



Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:3. Голы за СКА забили Андрей Кузьменко (37 минута), Никита Гусев (47), Марат Хуснутдинов (51) и Артём Швец-Роговой (53). У «Динамо» отличились Стрёмвалль Мальте (32, 60) и Адам Альмквист (42).



Таким образом, СКА выиграл в серии со счетом 4:0 и прошел в четвертьфинал КХЛ. Соперником петербуржцев в четвертьфинале станет московский «Спартак».

