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Роман Ротенберг с первой попытки вывел СКА в четвертьфинал КХЛ

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Победой хоккейного клуба СКА завершился матч 1/8 финала плей-офф КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила 8 марта в Минске.

Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:3. Голы за СКА забили Андрей Кузьменко (37 минута), Никита Гусев (47), Марат Хуснутдинов (51) и Артём Швец-Роговой (53). У «Динамо» отличились Стрёмвалль Мальте (32, 60) и Адам Альмквист (42).

Таким образом, СКА выиграл в серии со счетом 4:0 и прошел в четвертьфинал КХЛ. Соперником петербуржцев в четвертьфинале станет московский «Спартак».

Добавим, что СКА впервые прошел раунд плей-офф под руководством главного тренера Романа Ротенберга.

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Комментарии (6)

Инкогнито2021
Какая отторгающая фамилия в заголовке!!!
Dmitry Antonov
Думаю, что это игру и результат оценят сейчас только две звезды Ночной хоккейной лиги.
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