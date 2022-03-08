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Футболистом «Зенита» заинтересовались в «Барселоне»

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«Барселона» заинтересована в покупке футболиста петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса. Об этом 8 марта сообщает испанское издание Sport.

По данным журналистов, каталонский клуб хочет усилить левый фланг обороны, ранее интерес проявляли к защитникам «Валенсии» Хосе Луису Гайе и «Бенфики» Алехандро Гримальдо.

Издание подчеркивает, что каталонцам может сыграть на руку решение ФИФА о том, что иностранные игроки и тренеры могут приостановить контракты с российским клубами и перейти в другие чемпионаты до 30 июня. В пресс-службах «Зенита» и «Барселоны» пока не прокомментировали эту информацию.

27-летний Дуглас Сантос начал играть за «Зенит» летом 2019 года, его контракт был рассчитан на 5 лет. В сентябре 2020-го договор продлили до конца сезона-2025/26. Сейчас Сантос провел за петербургский клуб 99 матчей, забил три гола и отдал 18 результативных передач.

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Комментарии (4)

lamer
Размер оплаты труда за забитых 3 гола и какие-то там передачи озвучьте.
По одному голу за год, и это при восьмичасовом рабочем дне? Нормальные у них KPI, раздолье для тунеядцев.
265984735
А журналисты не считают нужным указать гражданство футболиста, о котором идёт речь?
Эд Хэммет
Если это правда, повезло парню.
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