Английская премьер-лига объявила о прекращении трансляции матчей в России

Премьер-лига Англии и все клубы, которые в нее входят, единогласно согласились приостановить контракт с сервисом Okko, транслировавшим матчи АПЛ в России. Соответствующее заявление опубликовано 8 марта на официальном сайте премьер-лиги.



АПЛ решительно осуждает действия России на Украине, говорится в сообщении. От имени премьер-лиги будет сделано пожертвование в размере 1 млн фунтов стерлингов для доставки гуманитарной помощи на Украину. В АПЛ также напомнили, что в ходе последних матчей игроки поддержали страну, а на экранах на стадионах транслировали соответствующее послание.

