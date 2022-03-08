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Английская премьер-лига объявила о прекращении трансляции матчей в России

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Премьер-лига Англии и все клубы, которые в нее входят, единогласно согласились приостановить контракт с сервисом Okko, транслировавшим матчи АПЛ в России. Соответствующее заявление опубликовано 8 марта на официальном сайте премьер-лиги.

АПЛ решительно осуждает действия России на Украине, говорится в сообщении. От имени премьер-лиги будет сделано пожертвование в размере 1 млн фунтов стерлингов для доставки гуманитарной помощи на Украину. В АПЛ также напомнили, что в ходе последних матчей игроки поддержали страну, а на экранах на стадионах транслировали соответствующее послание.

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Комментарии (11)

265984735
Ещё бы. АПЛ в трансляции показывает около секундомера надпись в поддержку Украины, а Окко в своих перетрансляциях закрывает это место специальной плашкой. Так что всё справедливо, пусть цензурят матчи РПЛ теперь.
BVL
Наших клоунов - даже за деньги не стону смотреть. Убожество. Неспеша перемещаются по полю. Видать, за отбытое на поле время платят, а не за профессионализм.
А импортных - полно "вражьих" сайтов. Смотрите...
Не напрягайтесь троллить, мне профи спорт абсолютно пофиг. Я с этого ничего не имею и иметь не желаю. Помойка....
07A
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