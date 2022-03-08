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Наталья Поклонская показала, какие продукты привезла в контролируемый армией России Херсон

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Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская, судя по её соцсетям, проводит 8 марта в Херсонской области, раздавая гуманитарную помощь.

Фотографии опубликованы в инстаграме Поклонской. На снимках бывший прокурор Крыма предстаёт в бронежилете с пакетом крупы и бутылкой масла. На других кадрах также многочисленные упаковки с продуктами. Кроме них, пишет Поклонская, «мною совместно с Росгвардией доставляются необходимые медицинские препараты».

Фото: Скриншот Instagram.com
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«Управление сознанием, инженерия сознания, чужое влияние, страх и мираж самостоятельности, навязанные слова и идеи — всё это сегодня наша реальность. Мы все погрязли в болоте отрывочных сведений и «правды» на свой вкус (кому какая нравится и кому какая удобнее). Может быть, мы не готовы к правде. А может, человеку и не нужна правда, потому что с ней сложно жить», — размышляет она.

Поклонская заверяет, что помогать намерена на систематической основе, поскольку люди лишены элементарных продуктов первой необходимости и находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Фото: Скриншот Instagram.com

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