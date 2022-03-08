Bloomberg: Китай собирается скупать доли в энергетических и сырьевых российских компаниях

Китай изучает возможность покупки или увеличения своих долей в энергетических и сырьевых компаниях России. Об этом 8 марта пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.



Среди компаний, которые интересуют китайцев, — «Газпром» и UC Rusal. Китайские власти предлагают госкомпаниям (CNPC, China Petrochemical Corporation (Sinopec), Aluminum Corporation of China и China Minmetals Corporation) инвестировать в российские активы. «Сделки будут направлены на увеличение импорта Китая, поскольку он все больше внимания уделяет энергетической и продовольственной безопасности, а не на демонстрацию поддержки российских действий в Украине», — подчеркнул собеседник издания.

