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Bloomberg: Китай собирается скупать доли в энергетических и сырьевых российских компаниях

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Китай изучает возможность покупки или увеличения своих долей в энергетических и сырьевых компаниях России. Об этом 8 марта пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Среди компаний, которые интересуют китайцев, — «Газпром» и UC Rusal. Китайские власти предлагают госкомпаниям (CNPC, China Petrochemical Corporation (Sinopec), Aluminum Corporation of China и China Minmetals Corporation) инвестировать в российские активы. «Сделки будут направлены на увеличение импорта Китая, поскольку он все больше внимания уделяет энергетической и продовольственной безопасности, а не на демонстрацию поддержки российских действий в Украине», — подчеркнул собеседник издания.

При этом он уточнил, что пока обсуждения находятся только на ранней стадии и могут даже не привести к сделкам. Однако другие источники Bloomberg уверяют, что переговоры уже ведутся. В CNPC и Sinopec отказались от комментариев.

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Комментарии (12)

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понабежали алармисты, проплаченные соросом, успокойтесь, вам ничего не обломится, всё будет пучком!
Эд Хэммет
Ещё кто то думает, что Китай нам друг? У Китая нет друзей и не было никогда. Теперь они скупят лакомые куски российской экономики за гроши. Это большой успех политики кремля.
Zet
Итог побед деда Вовы: Китай за копейки скупит акции сырьевых компаний и будет за бесценок нефть и газ вывозить.
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