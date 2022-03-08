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Китай выразил беспокойство ситуацией на Украине и задал США вопрос о биолабораториях

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Лидер КНР Си Цзиньпин 8 марта выразил беспокойство насчет военных действий на территории европейского континента в ходе видеосаммита с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. О переговорах рассказало РИА Новости.

«Китайская сторона считает, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать основные цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к закономерным озабоченностям в сфере безопасности всех государств, а также поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса», — цитирует политика издание.

Лидер страны рассказал о гуманитарной инициативе Китая и готовности оказывать Украине дальнейшую гуманитарную помощь.

В то же время официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на регулярном официальном брифинге 8 марта призвал США «как сторону, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях» как можно скорее раскрыть информацию о якобы обнаруженных на Украине биолабораториях и вирусах, над которыми велись исследования. По информации российской стороны, исследовательская программа финансировалась США. Слова китайского представителя приводит ТАСС.

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Комментарии (1)

Frank Costello
А вот это уже интересно! Биолаборатории и вирусы на территории юкрэйн!
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