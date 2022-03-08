В лобовом столкновении под Петербургом погибли трое

После серьезного ДТП в Волховском районе Ленобласти из салона автомобиля пришлось вырезать тела водителя и двоих пассажиров.
Как сообщает 47news, по предварительной информации, около часа дня 8 марта между деревнями Бережки и Братовище легковой «Мерседес» лоб в лоб столкнулся с самосвалом той же марки. Водитель и двое пассажиров легковушки скончались на месте происшествия. Их тела из машины деблокировали спасатели. Водителя грузовика осмотрели медики.
В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что авария произошла на 38-м километре дороги Кириши — Городище — Волхов. По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.