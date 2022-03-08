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Житель Петербурга выдал ФСБ «разведданные» и уехал в Скворцова-Степанова

Петербургское управление Федеральной службы безопасности получило письмо с предупреждением о готовящемся взрыве. Информатора, засевшего в девятиэтажке Невского района города, нашли за считанные часы.

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Послание, в котором доброжелатель предупреждал о готовящемся взрыве в приёмной УФСБ на Шпалерной улице, поступило на почту спецслужбы накануне незадолго до шести часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 марта. Вскоре с его содержанием уже знакомились на Литейном и в полиции Петербурга.

К семи вечера приёмную УФСБ признали безопасной: обнаружить ничего взрывоопасного в здании и окрестностях не удалось. Проверка сотрудников от рабочих мест не оторвала.

Письмо, которое пришло с зарегистрированного на Mail.ru почтового ящика с многообещающим названием «разведка», привело полицейских в девятиэтажку на улице Подвойского. Автора узнали в 26-летнем жильце. Он уже обращался в петербургское УФСБ, уверяя, что знает больше, чем ведомо службе.

Мужчина также знаком полиции Невского района как фигурант по делу о покушении на магазинную кражу и специалистам психоневрологического диспансера. Ночевать и делиться фантазиями он уехал в больницу им. Скворцова-Степанова. Откровения, которые он поведал УФСБ, могут лечь в основу нового уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Avs7153
А у психов жизнь - так бы жил любой:
Хочешь спать ложись, хочешь песни пой!
(С)
Gudd-Head
Весна!
266410437
"Разведданные" переданы наверно агентом "Белочка"
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