Житель Петербурга выдал ФСБ «разведданные» и уехал в Скворцова-Степанова

Послание, в котором доброжелатель предупреждал о готовящемся взрыве в приёмной УФСБ на Шпалерной улице, поступило на почту спецслужбы накануне незадолго до шести часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 марта. Вскоре с его содержанием уже знакомились на Литейном и в полиции Петербурга.



К семи вечера приёмную УФСБ признали безопасной: обнаружить ничего взрывоопасного в здании и окрестностях не удалось. Проверка сотрудников от рабочих мест не оторвала.



Письмо, которое пришло с зарегистрированного на Mail.ru почтового ящика с многообещающим названием «разведка», привело полицейских в девятиэтажку на улице Подвойского. Автора узнали в 26-летнем жильце. Он уже обращался в петербургское УФСБ, уверяя, что знает больше, чем ведомо службе.

