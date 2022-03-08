На юго-западе Петербурга полицейские 12 раз стреляли по колёсам петляющего каршеринга. В салоне их ждало щедрое предложение

Каршеринговый «Форд Транзит» привлёк внимание экипажа ГИБДД, задействованного в рейде «Нетрезвый водитель», около трёх часов ночи 8 марта на Дачном проспекте, пишет 47news. В ответ на требование остановиться водитель увеличил скорость, стал петлять, выезжать на встречку и проезжать перекрестки на красный.

Водитель из Сертолово устроил краш-тест арендованному «Форду» в попытке оторваться от дорожной полиции в Кировском районе Петербурга. После дюжины выстрелов он не сдался и продолжил бегство на ногах.

Предупредительный выстрел в воздух не впечатлил. Последующие 12 пуль по колёсам на беседу с правоохранителями также не настроили, но два пробитых колеса заставили пересмотреть планы.



Уже на ободах «Форд» вильнул во двор на проспекте Ветеранов и остановился, водитель выскочил из машины и бросился прочь. Полицейские оказались быстрее и через двести метров повалили его на землю.



Как выяснилось, гонки на каршеринге устраивал 20-летний приезжий из Узбекистана, зарегистрированный в Сертолово. Храбрости ему, судя по запаху и поведению, добавил алкоголь.



Пока мигрант отказывался от медосвидетельствования, задобрить инспекторов безуспешно пытался его земляк, который катался на «Форде» пассажиром. Он щедро предложил 20 тысяч рублей и в ближайшее время, вероятно, станет фигурантом уголовного дела о даче взятки. Водителя отправили трезветь в камеру.

