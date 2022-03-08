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Shell отказывается от российских нефти и газа и закрывает заправки

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Британско-нидерландская компания Shell отказывается от закупок российской нефти и от участия в любых проектах в РФ. Соответствующее заявление 8 марта опубликовано на сайте компании.

«Мы незамедлительно прекратим закупки российской сырой нефти на спотовом рынке и не будем продлевать срочные контракты. В то же время, в тесной консультации с правительствами, мы изменим нашу цепочку поставок сырой нефти, чтобы исключить российские объемы», — говорится в сообщении.

В России будут закрыты все автозаправки, станции технического обслуживания компании, а также приостановлено производство авиатоплива и смазочных материалов. В Shell обещают проделать это все как можно быстрее, но предупреждают, что по не зависящим от них причинам на реализацию всех мер «могут уйти недели». Отметим, только в Петербурге находятся более 40 АЗС компании.

Ранее Shell уже пришлось извиняться за покупку российской нефти — тогда в компании пообещали, что будут искать альтернативы сырью из РФ.

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Комментарии (7)

Савва Морозов
шелл: "мы перестаём перепродавать продукцию Киришей".
bluxer
А почему не пишем, что Тойота возвращается и остается? Религия не позволяет?
Never_Mind
Скрепно, сколеновставно. Ждем очередного взрыва унылой радости от местных ура-патриотов.
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