Shell отказывается от российских нефти и газа и закрывает заправки

Британско-нидерландская компания Shell отказывается от закупок российской нефти и от участия в любых проектах в РФ. Соответствующее заявление 8 марта опубликовано на сайте компании.



«Мы незамедлительно прекратим закупки российской сырой нефти на спотовом рынке и не будем продлевать срочные контракты. В то же время, в тесной консультации с правительствами, мы изменим нашу цепочку поставок сырой нефти, чтобы исключить российские объемы», — говорится в сообщении.



В России будут закрыты все автозаправки, станции технического обслуживания компании, а также приостановлено производство авиатоплива и смазочных материалов. В Shell обещают проделать это все как можно быстрее, но предупреждают, что по не зависящим от них причинам на реализацию всех мер «могут уйти недели». Отметим, только в Петербурге находятся более 40 АЗС компании.

