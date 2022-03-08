Две девушки заявили о ночном изнасиловании в Шушарах. Между преступлениями — 500 метров

Следственный комитет проверит рассказ юной москвички и 16-летней жительницы Петербурга о сексуальном насилии в Пушкинском районе города. Ночь они проводили в разных компаниях, итог один.



Первой помощи полицейских попросила 19-летняя жительница Москвы из высотки на Первомайской улице в Шушарах, об этом стало известно «Фонтанке» 8 марта. По словам девушки, в ночь на понедельник посиделки со знакомым и алкоголем закончились для неё надругательством.



Приехав по указанному адресу, правоохранители задержали 34-летнего мужчину. Он также из столицы. В отделе гость города получил протокол за публичное пьянство, трезветь остался в камере.

