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Две девушки заявили о ночном изнасиловании в Шушарах. Между преступлениями — 500 метров

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Следственный комитет проверит рассказ юной москвички и 16-летней жительницы Петербурга о сексуальном насилии в Пушкинском районе города. Ночь они проводили в разных компаниях, итог один.

Первой помощи полицейских попросила 19-летняя жительница Москвы из высотки на Первомайской улице в Шушарах, об этом стало известно «Фонтанке» 8 марта. По словам девушки, в ночь на понедельник посиделки со знакомым и алкоголем закончились для неё надругательством.

Приехав по указанному адресу, правоохранители задержали 34-летнего мужчину. Он также из столицы. В отделе гость города получил протокол за публичное пьянство, трезветь остался в камере.

Девушка, тем временем, обратилась за медицинской помощью. Врачи зафиксировали травмы, характерные для изнасилования.

К вечеру в полицию поступило сообщение от жительницы Петербурга, с которой травмирующими подробностями минувшей ночи поделилась 17-летняя дочь. Со слов последней, к интимной близости её принудил знакомый — 30-летний житель Тосненского района Ленобласти. Квартира, где ночевала девушка-подросток, находится примерно в 500 метрах от высотки, откуда увозили предполагаемого обидчика москвички.

Полицейские выясняют, кому принадлежит жильё. Мужчину, имя которого назвала несовершеннолетняя, ищут.

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Комментарии (6)

killbeachtrash
Постукивая очками....заколдованное место. Там наверное энергетика своеобразная. Предлагаю организовать туда туры для любительниц пикантных развлечений.
199236788
В очередной раз задумалась.... хорошо, что у меня мальчишки(женаты уже). Я в подростковом возрасте тоже "дрозда" давала, только в путь. Родителям моим низкий поклон. Как справились, не знаю. Девчата эмоциональнее и слабее физически. Берегите женщин. С праздником.
266410437
Об Айфонах наверно думали, а теперь это из области фантастики. Да и зачем проводить время со взрослыми в 2 раза старше 7 марта....
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