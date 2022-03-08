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Число петербуржцев с коронавирусом в больницах и на ИВЛ подросло, но заболевают меньше

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Заболеваемость и госпитализация с коронавирусом в Петербурге продолжают снижаться — согласно справке Смольного от 8 марта, во временном инфекционном госпитале «Ленэкспо» праздник встречают 85 человек (накануне там было 90 пациентов).

На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 4 040 человек (вчера — 4 036) — из них 124 только что поступивших (вчера — 177). 390 петербуржцев лежат в реанимации (накануне — 385), 147 подключены к ИВЛ (накануне 141).

Всего за последние сутки коронавирусом в Петербурге заболели 2 748 человек (за предыдущий период — 3 096 человек), умерли 59 (как и вчера).

По всей России за последние сутки выявили https://www.fontanka.ru/2022/03/08/70494104/ 66 576 новых случаев коронавируса.

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