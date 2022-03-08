Число петербуржцев с коронавирусом в больницах и на ИВЛ подросло, но заболевают меньше

Заболеваемость и госпитализация с коронавирусом в Петербурге продолжают снижаться — согласно справке Смольного от 8 марта, во временном инфекционном госпитале «Ленэкспо» праздник встречают 85 человек (накануне там было 90 пациентов).



На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 4 040 человек (вчера — 4 036) — из них 124 только что поступивших (вчера — 177). 390 петербуржцев лежат в реанимации (накануне — 385), 147 подключены к ИВЛ (накануне 141).



Всего за последние сутки коронавирусом в Петербурге заболели 2 748 человек (за предыдущий период — 3 096 человек), умерли 59 (как и вчера).

