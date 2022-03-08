Банки отвечают на санкции. ВТБ делает свои карты бессрочными, Unicredit продлевает срок действия

Все банковские карты ВТБ будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не потребуется. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«В том числе продолжат работать карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России», — подчеркнули в ВТБ. И добавили, что решение Mastercard и Visa прекратить работу в РФ не повлияет на клиентов внутри страны. Кроме того, там посоветовали пользоваться цифровыми картами «Мир».



В Unicredit продлили срок действия всех карт до 2028 года. В пресс-службе банка подчеркнули, что ограничения коснутся только тех, кто попытается воспользоваться картой за рубежом после 10 марта.

