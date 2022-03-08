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Банки отвечают на санкции. ВТБ делает свои карты бессрочными, Unicredit продлевает срок действия

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Все банковские карты ВТБ будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не потребуется. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«В том числе продолжат работать карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России», — подчеркнули в ВТБ. И добавили, что решение Mastercard и Visa прекратить работу в РФ не повлияет на клиентов внутри страны. Кроме того, там посоветовали пользоваться цифровыми картами «Мир».

В Unicredit продлили срок действия всех карт до 2028 года. В пресс-службе банка подчеркнули, что ограничения коснутся только тех, кто попытается воспользоваться картой за рубежом после 10 марта.

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Комментарии (8)

DjCvetkov
ВТБ мастер кард работает нормуль, не работает только эпл пэй. Сбер мир работает полностью и эпл пэй тоже. Коллапса с картами в РФ нет. Также эпл в своих электронных магазинах не принимает карты втб и платёжную систему МИР, но при этом принимает оплату с телефона, к примеру Мегафон, и даже позволяет с телефона зачислять деньги на виртуальный счёт)
Главный спец по технике консервации
Это просто праздник какой-то! Для мошенников.
revui3
Молодцы, достойный ответ!
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