«Дарите женщинам цветы». Названы самые желанные и разочаровывающие подарки к 8 Марта

По данным российской компании, 8% женщин и вовсе не хотят никаких подарков — и этот вариант популярнее, чем всякие сувенирные мелочи вроде ручек, блокнотов (2%), чем игры и игрушки (2%), чем дорогая техника в диапазоне от фотоаппарата и компьютера до автомобиля (4 и 5% соответственно) и чем конфеты и спиртные напитки (5%).

Сделать удачный подарок к 8 Марта гораздо проще, чем кажется: каждая третья женщина мечтает получить просто цветы, а каждая четвертая — деньги или подарочный сертификат. Каждая пятая — билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане. Таковы данные опроса, опубликованного компанией VOX POPULI.

Среди самых нежеланных подарков уверенно лидирует посуда. Каждая четвертая женщина уверена, что сообщать ей таким образом, что ее место — на кухне, да еще и 8 Марта, — худшее, что можно придумать. Также в рейтинге плохих подарков лидирует косметика — угадать с духами сможет не каждый кавалер, в чем, видимо, уже убедились 19% женщин. Также дамы блюдут фигуру и не хотят получать сладости (14%).



Если соотнести желания женщин с реальными намерениями мужчин, получится, что мужчины угадывают по первым двум пунктам — цветы и подарочные сертификаты (или деньги). Но сильно переоценивают свои способности подарить удачную косметику.



Средняя сумма, которую мужчины выделяют на подарки к 8 Марта в 2022 году, составляет 5 853 рубля. К слову, делать подарки друг другу и самим себе намерены и женщины. Порадовать «себя любимую» готова каждая вторая.

