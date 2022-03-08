В России продолжает падать заболеваемость, но растет госпитализация пациентов с ковидом

За последние сутки в России выявили 66 576 новых случаев коронавируса. Об этом 8 марта сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Заболеваемость продолжает снижение — накануне было 73 162 заразившихся. При этом госпитализация незначительно подросла (+1,13%, 3 847 человек) после резкого падения накануне (-53,8%).



В Петербурге за 24 часа ковидную статистику пополнили 2 748 человек (3 096 вчера). На первом месте в стране по-прежнему Свердловская область (4 681 заболевший).



За сутки в России от ковида скончались 649 человек (668 накануне), из них 59 — в Петербурге (ровно столько же вчера).

