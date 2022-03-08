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Минфин РФ: Закупки подсанкционных компаний стали закрытыми и больше не размещаются в единой информационной системе

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Закупки заказчиков, против которых введены санкции, с 7 марта прекратили размещаться в Единой информационной системе, теперь они носят конфиденциальный характер.

Как сообщили 8 марта в Минфине РФ, документ был разработан для «нивелирования последствий ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств».

«Изменения дадут заказчикам возможность проводить конкурентные закупки в закрытой форме (в том числе в электронной форме на специализированной электронной площадке), а также направлены на защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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