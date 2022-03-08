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Янукович обратился к Зеленскому

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Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому с призывом к миру с Россией.

«Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе», — говорится в заявлении, которое 8 марта публикует РИА Новости.

Напомним, накануне завершился третий раунд переговоров между РФ и Украиной, однако о каких-то значимых решениях не сообщалось. Виктор Янукович сбежал из страны в Россию во время событий 2014 года — по сообщениям в СМИ, в последнее время он проживал в Ростовской области.

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Комментарии (34)

Slava_Rossii
Трусливо бежавший раздаёт советы!)))
260559361
Как я помню, Человек, именующий себя президентом России обещал Януковичу, что посадит его в кресло президента еще в 2014 года. Вопрос в том - какой части атакуемой страны и как надолго. Теперь любой кандидат от страны, устроившей БОЙНЮ, уничтожающей города и села, будет сочтен пособником агрессора и осужден трибуналом.
Shrkv
Ооооо, Диванные войска 1 украинской армии имени пана Попандопуло снова в бою))))) Так почем опиум для народа?))))))
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