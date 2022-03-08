Янукович обратился к Зеленскому

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому с призывом к миру с Россией.



«Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе», — говорится в заявлении, которое 8 марта публикует РИА Новости.



Напомним, накануне завершился третий раунд переговоров между РФ и Украиной, однако о каких-то значимых решениях не сообщалось. Виктор Янукович сбежал из страны в Россию во время событий 2014 года — по сообщениям в СМИ, в последнее время он проживал в Ростовской области.

