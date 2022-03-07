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СМИ: Эрдоган допустил использование рубля в торговле с Россией

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Турция и Россия могли бы использовать в торговле различные валюты, в том числе рубль. Об этом, как сообщает 7 марта телеканал A Haber, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе прошедшего накануне телефонного разговора с Владимиром Путиным.

«Появились подробности вчерашней беседы президента Эрдогана и Путина. Президент Эрдоган сказал: "Мы можем использовать доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле"», — передает канал.

По данным журналистов, Путин, в свою очередь, даст указание об отправке 30 судов, груженных маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что его страна не собирается вводить санкции против России. Анкара опасается последствий для своей экономики.

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Комментарии (21)

AGP
Граждане и гражданки!
Может, пора успокоиться и либералам, и патриотам до лучших времён (надеюсь, они наступят)?
Все мы в одной лодке, как ни крути, времена грядут весёлые, и стоит ли тратить нервы, время и силы на то, чтобы макнуть оппонента в известную субстанцию?!
Может, стоит подумать и хоть на время перестать всякую хрень писать обеим сторонам?
Поразмышляйте на досуге.
Взываю к разуму, оптимистично надеюсь, он у подавляющего большинства, несмотря на..., присутствует.
AP-SPb
ПрЭлестно, прЭлестно :) Никто не забыл, что это страна Наты? :))) Мягко говоря с непоследними экономикой и армией...
Daster
Под какими то статьями закрыли коменты, а про никчемную тему турецкую пожалуйста пикируйтесь
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