СМИ: Эрдоган допустил использование рубля в торговле с Россией

Турция и Россия могли бы использовать в торговле различные валюты, в том числе рубль. Об этом, как сообщает 7 марта телеканал A Haber, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе прошедшего накануне телефонного разговора с Владимиром Путиным.



«Появились подробности вчерашней беседы президента Эрдогана и Путина. Президент Эрдоган сказал: "Мы можем использовать доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле"», — передает канал.



По данным журналистов, Путин, в свою очередь, даст указание об отправке 30 судов, груженных маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море.

