Общественный совет МВД обратился к министру Колокольцеву после записи издевательств над задержанной в ОВД «Братеево»

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Одна из доставленных в полицию после несанкционированной акции в Москве записала на диктофон процедуру допроса. Он прерывался звуками ударов. Запись девушка смогла передать проекту «ОВД Инфо»* (признан иноагентом).

Первые пять минут — это начало допроса с выяснением данных задержанной. На некоторые вопросы задержанная отказалась отвечать, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, которая говорит о возможности не свидетельствовать против себя и своих родственников. Так она не стала говорить сотрудникам полиции о месте своей работы или учебы, а также отказалась называть номер телефона, куда якобы должно было прийти СМС с датой и временем суда.



После отказа девушку нецензурно обозвали и были слышны звуки ударов. На записи слышно, как она кричит «больно!», на что один из присутствовавших продолжает свои действия, напевая «больно, мне больно».



запись допроса задержанной в ОВД «Братеево» «Фонтанка.ру» скачать