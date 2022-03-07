FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -10
105.81р115.62р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Общественный совет МВД обратился к министру Колокольцеву после записи издевательств над задержанной в ОВД «Братеево»

18
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Одна из доставленных в полицию после несанкционированной акции в Москве записала на диктофон процедуру допроса. Он прерывался звуками ударов. Запись девушка смогла передать проекту «ОВД Инфо»* (признан иноагентом).

Первые пять минут — это начало допроса с выяснением данных задержанной. На некоторые вопросы задержанная отказалась отвечать, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, которая говорит о возможности не свидетельствовать против себя и своих родственников. Так она не стала говорить сотрудникам полиции о месте своей работы или учебы, а также отказалась называть номер телефона, куда якобы должно было прийти СМС с датой и временем суда.

После отказа девушку нецензурно обозвали и были слышны звуки ударов. На записи слышно, как она кричит «больно!», на что один из присутствовавших продолжает свои действия, напевая «больно, мне больно».

запись допроса задержанной в ОВД «Братеево»

«Фонтанка.ру»

скачать

Сотрудники говорят, что за свои действия им «даже дадут премию», а потом играют в футбол её телефоном, говоря, что на её жалобы три человека засвидетельствуют, что она его уронила, когда заходила в кабинет.

Остальные пять минут, судя по записи, плачущую задержанную переводят в другой кабинет, где идет допрос другой доставленной с акции участницы.

После того как запись была размещена в телеграм-канале проекта, член Общественного совета МВД, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов направил письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием провести проверку этого сообщения и дать процессуальную оценку действиям своих подчиненных.

*«ОВД Инфо» признан в РФ иностранным агентом.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

260657101
А что с расследованием и наказанием, сотрудника который немотивированно, без каких либо законных оснований и просто моральных принципов, ударил ногой в живот Юдину? Все случаи, как тот и этот и многие другие, дают основания считать, что законы в России не исполняются, правоохранительные органы, по факту такими не являются, а сами нарушают закон . Нет права, закона и справедливости, на территории России.
ahma
«От неизвестности томим…»

От неизвестности томим,

Я жду. Наверно, скоро

Разбудят именем моим

Молчанье коридора.

И выведут меня на двор

С последними вещами,

Я на тюрьму свой кину взор,

Махну ей на прощанье.

Пять выстрелов разбудят тишь,

Из них два холостые.

И та на землю полетишь,

И, как земля, остынешь.

А те, что выстрелили, пять

Уйдут, чтобы напиться,

Никто из них не будет знать,

Кто ночью был убийца.

Ужли оборваны пути,

К спасению дорог нет?

Ужли у всех убийц пяти

В руках наган не дрогнет?

Тогда прощай, любимый край,

Тебе служил я честно.

В твоей земле мне, так и знай,

Лежать не будет тесно! (c)
ahma
Анна Баркова (1901-1976)

Благополучие раба

И вот благополучие раба:

Каморочка для пасквильных писаний.

Три человека в ней. Свистит труба

Метельным астматическим дыханьем.

Чего ждет раб? Пропало все давно,

И мысль его ложится проституткой

В казенную постель. Все, все равно.

Но иногда становится так жутко…

И любит человек с двойной душой,

И ждет в свою каморку человека,

В рабочую каморку. Стол большой,

Дверь на крючке, замок-полукалека..

И каждый шаг постыдный так тяжел,

И гнусность в сердце углубляет корни.

Пережила я много всяких зол,

Но это зло всех злее и позорней. (c)
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний