Общественный совет МВД обратился к министру Колокольцеву после записи издевательств над задержанной в ОВД «Братеево»

Одна из доставленных в полицию после несанкционированной акции в Москве записала на диктофон процедуру допроса. Он прерывался звуками ударов. Запись девушка смогла передать проекту «ОВД Инфо»* (признан иноагентом).
Первые пять минут — это начало допроса с выяснением данных задержанной. На некоторые вопросы задержанная отказалась отвечать, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, которая говорит о возможности не свидетельствовать против себя и своих родственников. Так она не стала говорить сотрудникам полиции о месте своей работы или учебы, а также отказалась называть номер телефона, куда якобы должно было прийти СМС с датой и временем суда.
После отказа девушку нецензурно обозвали и были слышны звуки ударов. На записи слышно, как она кричит «больно!», на что один из присутствовавших продолжает свои действия, напевая «больно, мне больно».
запись допроса задержанной в ОВД «Братеево»
«Фонтанка.ру»
Сотрудники говорят, что за свои действия им «даже дадут премию», а потом играют в футбол её телефоном, говоря, что на её жалобы три человека засвидетельствуют, что она его уронила, когда заходила в кабинет.
Остальные пять минут, судя по записи, плачущую задержанную переводят в другой кабинет, где идет допрос другой доставленной с акции участницы.
После того как запись была размещена в телеграм-канале проекта, член Общественного совета МВД, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов направил письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием провести проверку этого сообщения и дать процессуальную оценку действиям своих подчиненных.
*«ОВД Инфо» признан в РФ иностранным агентом.