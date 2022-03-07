Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Мы продолжаем вести хроники российско-украинского конфликта и собираем реакцию мира на происходящее. Вот что случилось в понедельник, 7 марта:

популярная сеть TikTok объявила о временной приостановке деятельности в России из-за закона о фейках — российские пользователи не смогут выходить в прямые эфиры и выкладывать ролики. Чуть позже о приостановке работы объявил киносервис Netflix;

Россия и Украина встретились на третьем раунде переговоров в Беловежской пуще;

в Кремле объявили об условиях, при выполнении которых спецоперация РФ по защите Донбасса завершится. Украина должна признать Крым российским, а также независимость ДНР и ЛНР. Также страна должна внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок»;

«Единая Россия» предложила национализировать производства компаний, которые объявили о закрытии производств в России на фоне спецоперации на Украине;

Минцифры опровергло информацию о планах отключения России от мирового интернета. Министерство направило письмо в госорганы, в котором изложен набор рекомендаций по кибергигиене;

Правительство утвердило перечень из 48 недружественных России государств, включая США и ЕС. Согласно документу, государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из этого перечня, смогут расплатиться по ним в рублях. А все сделки российских фирм с гражданами и компаниями из государств, включенных в список, будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций;

Канада ввела новую порцию санкций. На этот раз они коснулись пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, миллиардера Олега Дерипаски и других.



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