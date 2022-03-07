Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран.
Российский футбольный союз подал иск в Спортивный арбитражный суд. РФС считает несправедливым решение ФИФА и УЕФА отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.
Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям. Причина, как сообщил Ростуризм, — риск ареста самолетов.
Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок на присоединение от Украины, Грузии и Молдавии. Об этом сообщает агентство France-Presse.
На фоне российско-украинского конфликта подскочили цены на авто. Дилеры уже выкатили новые прайсы, и они весьма удивляют. Мы изучили ценники и показываем их вам в формате «было-стало».
Мы продолжаем вести хроники российско-украинского конфликта и собираем реакцию мира на происходящее. Вот что случилось в понедельник, 7 марта:
- популярная сеть TikTok объявила о временной приостановке деятельности в России из-за закона о фейках — российские пользователи не смогут выходить в прямые эфиры и выкладывать ролики. Чуть позже о приостановке работы объявил киносервис Netflix;
- Россия и Украина встретились на третьем раунде переговоров в Беловежской пуще;
- в Кремле объявили об условиях, при выполнении которых спецоперация РФ по защите Донбасса завершится. Украина должна признать Крым российским, а также независимость ДНР и ЛНР. Также страна должна внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок»;
- «Единая Россия» предложила национализировать производства компаний, которые объявили о закрытии производств в России на фоне спецоперации на Украине;
- Минцифры опровергло информацию о планах отключения России от мирового интернета. Министерство направило письмо в госорганы, в котором изложен набор рекомендаций по кибергигиене;
- Правительство утвердило перечень из 48 недружественных России государств, включая США и ЕС. Согласно документу, государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из этого перечня, смогут расплатиться по ним в рублях. А все сделки российских фирм с гражданами и компаниями из государств, включенных в список, будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций;
- Канада ввела новую порцию санкций. На этот раз они коснулись пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, миллиардера Олега Дерипаски и других.
Обо всём этом и многом другом в подробностях читайте в нашей онлайн-трансляции.