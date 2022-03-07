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«Готовимся к разным сценариям». В Минцифры заверили, что не будут отключать Россию от Интернета

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Россию не планируется отключать от мирового Интернета. Об этом 7 марта заявили «Интерфаксу» в Минцифры.

«На российские сайты непрерывно ведутся кибератаки из-за границы. Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить доступность российских ресурсов. Отключать интернет изнутри не планируется», — сообщили в ведомстве.

Также министерство подготовило рекомендации по кибергигиене. Они, по данным Минцифры, помогут более эффективно защищать ресурсы от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами.

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Комментарии (7)

Софья Рафаиловна
Ну раз сказали, то всё - здравствуй чебурнет. Как пенсионный возраст не повысили
Главный спец по технике консервации
Не хочем или не можем? Или хочем кричать слово "провокацыя", если вдруг что-то упадёт?
Irina_5
Так роспозор и отключит. Чтобы меньше знали о том что в мире происходит. И поглощали только ту информацию которая прошла проверку соответствующими органами.
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