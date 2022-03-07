«Готовимся к разным сценариям». В Минцифры заверили, что не будут отключать Россию от Интернета

Россию не планируется отключать от мирового Интернета. Об этом 7 марта заявили «Интерфаксу» в Минцифры.



«На российские сайты непрерывно ведутся кибератаки из-за границы. Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить доступность российских ресурсов. Отключать интернет изнутри не планируется», — сообщили в ведомстве.



Также министерство подготовило рекомендации по кибергигиене. Они, по данным Минцифры, помогут более эффективно защищать ресурсы от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами.

