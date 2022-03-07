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Росгвардия освободила бригаду скорой от драчливого пациента с Рубинштейна, который не захотел быть спасенным

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Медиков вызвали ночью на самую барную улицу Петербурга, где пешеходы нашли на дороге лежащего мужчину.

Скорая прибыла на улицу Рубинштейна около половины четвертого утра, сообщили «Фонтанке» 7 марта в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области. Пациент был в отключке из-за большого количества выпитого алкоголя.

В карете скорой помощи пациент пришел в себя, набросился с кулаками на сотрудников и нанес удары в область головы двум оказывающим ему медицинскую помощь врачам.

О ЧП сообщили в Росгвардию, и наряд ОВО немедленно приехал к месту, где остановилась скорая. Мужчину задержали и отвезли в 28-й отдел полиции.

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Комментарии (1)

08765432
Если человек в любой момент может потерять сознание и помереть от интоксикации , то что за недоврачи позволили его увезти в отдел то ?
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