Росгвардия освободила бригаду скорой от драчливого пациента с Рубинштейна, который не захотел быть спасенным

Медиков вызвали ночью на самую барную улицу Петербурга, где пешеходы нашли на дороге лежащего мужчину.



Скорая прибыла на улицу Рубинштейна около половины четвертого утра, сообщили «Фонтанке» 7 марта в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области. Пациент был в отключке из-за большого количества выпитого алкоголя.



В карете скорой помощи пациент пришел в себя, набросился с кулаками на сотрудников и нанес удары в область головы двум оказывающим ему медицинскую помощь врачам.



О ЧП сообщили в Росгвардию, и наряд ОВО немедленно приехал к месту, где остановилась скорая. Мужчину задержали и отвезли в 28-й отдел полиции.

