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Nissan заявил о скорой остановке бизнеса в России. Это может случиться 10 марта

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Завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Петербурге в ближайшие дни остановит работу. Об этом говорится в заявлении компании Nissan от 7 марта.

«Что касается российских операций, то Nissan прекратил экспорт автомобилей в Россию и ожидает, что производство скоро прекратится на нашем заводе в Санкт-Петербурге», — сообщила компания. В пресс-службе предприятия не стали комментировать заявление и возможные сроки остановки.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что работа завода «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» будет приостановлена с 10 марта 2022 года в связи с задержками поставок комплектующих. Об этом говорится в письме клиентам и партнерам компании, с которым ознакомилось издание. Также Nissan в ближайшее время поднимет цены на весь модельный ряд в России.

Ранее о приостановке производства в России из-за нехватки комплектующих сообщили Renault, Volkswagen, BMW и Hyundai.

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Комментарии (5)

Mohsogol
Зачем СП, лучше на яхты и дворцы, поместья!
Zet
И цены повысят, и производство остановят! Бизнес!
266410437
Изначально автопром надо было развивать по китайской модели, где все автозаводы в форме совместного предприятия. Тот же Ниссан выпускает в Китае DongFeng.
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