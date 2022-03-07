Nissan заявил о скорой остановке бизнеса в России. Это может случиться 10 марта

Завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Петербурге в ближайшие дни остановит работу. Об этом говорится в заявлении компании Nissan от 7 марта.



«Что касается российских операций, то Nissan прекратил экспорт автомобилей в Россию и ожидает, что производство скоро прекратится на нашем заводе в Санкт-Петербурге», — сообщила компания. В пресс-службе предприятия не стали комментировать заявление и возможные сроки остановки.



Ранее газета «Ведомости» сообщала, что работа завода «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» будет приостановлена с 10 марта 2022 года в связи с задержками поставок комплектующих. Об этом говорится в письме клиентам и партнерам компании, с которым ознакомилось издание. Также Nissan в ближайшее время поднимет цены на весь модельный ряд в России.

