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Производитель одежды Levi's приостановил работу в России

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Компания по производству одежды и знаменитых джинсов объявила о временной приостановке своей коммерческой деятельности в России. Такую информацию LS&Co. опубликовала 7 марта на своем сайте. Сотрудникам, пострадавшим от этого решения, окажут поддержку.

«LS&Co. временно приостанавливает коммерческую деятельность в России, включая любые новые инвестиции. Компания обязуется поддерживать своих сотрудников, партнеров и их семьи, затронутых этим решением, в предстоящие месяцы», — говорится в тексте сообщения.

В компании добавили, что по итогам прошлого года 4% общей чистой выручки компании было получено из Восточной Европы, в частности из России.

«Но любые деловые соображения явно второстепенны по сравнению с человеческими страданиями, которые испытывают многие. ЛС&Ко. сообщество по-прежнему опечалено разрушительным конфликтом на Украине, и мы думаем обо всех, кто пострадал, включая наших сотрудников, партнеров и их близких», — добавили в компании.

Также производитель пожертвовал более 300 тысяч долларов НКО, которые оказывают помощь жертвам конфликта на Украине.

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Комментарии (5)

266130020
В совке для многих джинсы были недосягаемой мечтой, кто там хотел ссср, велкам хоум :)))
Zet
Портки и лапти! Вот!
07A
Я возвращаюсь домой-штаны превращаются в мечту!!!
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