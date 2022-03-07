Производитель одежды Levi's приостановил работу в России

Компания по производству одежды и знаменитых джинсов объявила о временной приостановке своей коммерческой деятельности в России. Такую информацию LS&Co. опубликовала 7 марта на своем сайте. Сотрудникам, пострадавшим от этого решения, окажут поддержку.



«LS&Co. временно приостанавливает коммерческую деятельность в России, включая любые новые инвестиции. Компания обязуется поддерживать своих сотрудников, партнеров и их семьи, затронутых этим решением, в предстоящие месяцы», — говорится в тексте сообщения.

