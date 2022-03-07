Производитель одежды Levi's приостановил работу в России

Компания по производству одежды и знаменитых джинсов объявила о временной приостановке своей коммерческой деятельности в России. Такую информацию LS&Co. опубликовала 7 марта на своем сайте. Сотрудникам, пострадавшим от этого решения, окажут поддержку.
«LS&Co. временно приостанавливает коммерческую деятельность в России, включая любые новые инвестиции. Компания обязуется поддерживать своих сотрудников, партнеров и их семьи, затронутых этим решением, в предстоящие месяцы», — говорится в тексте сообщения.
В компании добавили, что по итогам прошлого года 4% общей чистой выручки компании было получено из Восточной Европы, в частности из России.
«Но любые деловые соображения явно второстепенны по сравнению с человеческими страданиями, которые испытывают многие. ЛС&Ко. сообщество по-прежнему опечалено разрушительным конфликтом на Украине, и мы думаем обо всех, кто пострадал, включая наших сотрудников, партнеров и их близких», — добавили в компании.
Также производитель пожертвовал более 300 тысяч долларов НКО, которые оказывают помощь жертвам конфликта на Украине.