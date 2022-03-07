В Петербурге начинаются суды над задержанными накануне пацифистами

В настоящее время регистрируются дела в Московском, Красногвардейском, Кронштадтском и Приморском судах, пока всего 85 материалов. Еще 17 материалов зарегистрированы в Колпинском суде, 67 материалов — в Выборгском, десять — в Октябрьском и 60 — в Василеостровском.

В районные суды Петербурга начали поступать первые десятки материалов по задержанным днем ранее на несогласованной акции протеста, об этом 7 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города. Самих задержанных начали доставлять из отделений в суды, пишут правозащитники.

Задержанных, по информации активистов, которые организовывали передачи в отделы полиции, уже доставили в Октябрьский, Ленинский, Петродворцовый, Колпинский районные суды, везут задержанных во Фрунзенский и Выборгский суды. Активисты сообщают о первых штрафах. Один из задержанных, которого уже доставили в суд, не обладает информацией о том, какое именно нарушение и по какой статье ему вменяют.



Задержанные, которые ожидают заседания в другом суде, рассказали, что им всем вменяют статью 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации или проведения митинга, пикета).



Правозащитники сообщают, что адвокаты сталкиваются с трудностями, некоторых не допускают в суды. В частности, с такой проблемой столкнулся в Приморском районе адвокат Игорь Скачко. В разговоре с «Фонтанкой» он пояснил: «Уже пустили. Минут 20 звонили, никто не открывал дверь, потом пристав открыл, увидел удостоверение адвоката, и вопросов не возникло».



О проблемах с допуском правозащитники сообщают в Красногвардейском и Кировском судах.

