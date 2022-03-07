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В Петербурге начинаются суды над задержанными накануне пацифистами

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В районные суды Петербурга начали поступать первые десятки материалов по задержанным днем ранее на несогласованной акции протеста, об этом 7 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города. Самих задержанных начали доставлять из отделений в суды, пишут правозащитники.

В настоящее время регистрируются дела в Московском, Красногвардейском, Кронштадтском и Приморском судах, пока всего 85 материалов. Еще 17 материалов зарегистрированы в Колпинском суде, 67 материалов — в Выборгском, десять — в Октябрьском и 60 — в Василеостровском.

Задержанных, по информации активистов, которые организовывали передачи в отделы полиции, уже доставили в Октябрьский, Ленинский, Петродворцовый, Колпинский районные суды, везут задержанных во Фрунзенский и Выборгский суды. Активисты сообщают о первых штрафах. Один из задержанных, которого уже доставили в суд, не обладает информацией о том, какое именно нарушение и по какой статье ему вменяют.

Задержанные, которые ожидают заседания в другом суде, рассказали, что им всем вменяют статью 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации или проведения митинга, пикета).

Правозащитники сообщают, что адвокаты сталкиваются с трудностями, некоторых не допускают в суды. В частности, с такой проблемой столкнулся в Приморском районе адвокат Игорь Скачко. В разговоре с «Фонтанкой» он пояснил: «Уже пустили. Минут 20 звонили, никто не открывал дверь, потом пристав открыл, увидел удостоверение адвоката, и вопросов не возникло».

О проблемах с допуском правозащитники сообщают в Красногвардейском и Кировском судах.

Напомним, по данным МВД, по итогам акции протеста были задержаны 750 человек. По данным правозащитников, более 1,2 тысячи.

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Комментарии (9)

Савва Морозов
чтоб с ними Сталин сделал в ВОВ?
ShkVAl
Где вопли «воны жы дэты!!!»
AlBerkut
Среди этих 'страдальцев' платёжеспособные есть?
Готов защищать. Не бесплатно.
Я наёмник. Наёмник по доверенности. А кого и по какой статье защищать мне как бы слегка фиолетово, как и то насколько прав или неправ мой доверитель😊😎
А пока у меня доверки нет - закрывайте клоунов😂

ЗЫ: нипонял, а что это за новости, в калининском ФРС по административке уже не Ольга Владимировна? 😨 Это кто такая Люция Шевкетовна и почему я её ещё не знаю? А ведь раньше из 106 зала там почти не вырезал, почти прям как на работу ходил😎
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