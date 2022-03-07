«Фонтанка» ищет заказчиков грандиозного фейерверка, напугавшего Петербург

В соцсетях сотни горожан делятся своими впечатлениями от внезапного «салюта»:
— «На Петроградской в 21:55 грохотало так, что стекла дребезжали. Наверное, это салют. Но, простите меня, они так окончательно [сошли с ума] в такое время грохать канонаду? У меня ребёнок перепугался, да и я уже думал нужно хватать вещи, ребёнка в охапку и бежать»;
— «Очень звук пугает по нынешним временам»;
— «Абсолютно неуместно»;
— «Я слышала грохот будучи на окраине Московского района».
Видео фейерверка размещено в соцсетях. Судя по нему, он мог быть связан с празднованием частного торжества в одной из резиденций на Каменном острове. Она находится в собственности города, но доступна для аренды любому желающему. Попытки «Фонтанки» прояснить вопрос о заказчике, который оплатил этот праздник, пока не увенчались успехом. Источники редакции лишь предположили, что петербургские специализированные компании вечером 6 марта такого перфоманса не устраивали, и речь о приезжих специалистов из другого города. И заказчики, похоже, тоже приехали праздновать на Каменный остров из Москвы.
«Фонтанка» продолжает поиск заказчика фейерверка и просит читателей, которые могли бы поделиться информацией о нем, написать в редакцию на mail@fontanka.ru