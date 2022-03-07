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«Фонтанка» ищет заказчиков грандиозного фейерверка, напугавшего Петербург

Редакция «Фонтанки» ищет того, кто заказал и оплатил фейерверк, который вечером 6 марта переполошил половину города.

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В соцсетях сотни горожан делятся своими впечатлениями от внезапного «салюта»:

— «На Петроградской в 21:55 грохотало так, что стекла дребезжали. Наверное, это салют. Но, простите меня, они так окончательно [сошли с ума] в такое время грохать канонаду? У меня ребёнок перепугался, да и я уже думал нужно хватать вещи, ребёнка в охапку и бежать»;

— «Очень звук пугает по нынешним временам»;

— «Абсолютно неуместно»;

— «Я слышала грохот будучи на окраине Московского района».

Видео фейерверка размещено в соцсетях. Судя по нему, он мог быть связан с празднованием частного торжества в одной из резиденций на Каменном острове. Она находится в собственности города, но доступна для аренды любому желающему. Попытки «Фонтанки» прояснить вопрос о заказчике, который оплатил этот праздник, пока не увенчались успехом. Источники редакции лишь предположили, что петербургские специализированные компании вечером 6 марта такого перфоманса не устраивали, и речь о приезжих специалистов из другого города. И заказчики, похоже, тоже приехали праздновать на Каменный остров из Москвы.

«Фонтанка» продолжает поиск заказчика фейерверка и просит читателей, которые могли бы поделиться информацией о нем, написать в редакцию на mail@fontanka.ru

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Sonata
А мне понравилось, хоть и в записи смотрел. Спасибо устроителям!
52525252
В это трудное время возникает вопрос,п есть ли смысл если что идти воевать за барыг и нуворишей?? Может есть смысл отправить упырей в окопы и их деток. А потом рассматривать вариант защиты если что отечества????
Daster
В Красногвардейском тоже слышно
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