Махал руками и бил себя по голове. В Петербурге задержали похитителя трактора

Трактор «Беларус», который угнали неделю назад в Приморском районе, до сих пор ищут, а вот того, кто увел его, нашли.



31-летний уроженец одной из кавказских республик задержан по подозрению в угоне трактора ночью 27 февраля от дома 27 по Вербной улице. Задержанию не в последнюю очередь способствовали записи с уличных камер, сообщили «Фонтанке» 7 марта в пресс-службе ГУ МВД.

На записи видно, как долго уговаривал себя на хищение мужчина. Ходил вокруг трактора, бил себя руками по голове. Так или иначе имущество на сумму более 600 тысяч рублей с Вербной улицы пропало.