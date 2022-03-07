Режиссера и актрису задержали в Петербурге по подозрению в телефонном мошенничестве

В полицию 89-летняя жительница проспекта Космонавтов обратилась 5 марта, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД. Она рассказала, что около полудня ей позвонила женщина, которая сообщила, что невестка пенсионерки якобы попала в переплет и для непривлечения её к уголовной ответственности нужны деньги. Около пяти вечера пожилая дама передала пришедшей женщине 542 тысячи рублей.

По данному факту было возбуждено дело по статье «Мошенничество».



Сотрудники полиции 6 марта у дома на улице Вадима Шефнера задержали подозреваемую — 30-летнюю женщину. Официально задержанная работает менеджером, но в социальных сетях позиционирует себя как деятель искусства, продюсер, режиссер и актриса. В разговоре с сотрудниками полиции она плакала и уверяла, что не знала, чем занимается.

