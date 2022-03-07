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Режиссера и актрису задержали в Петербурге по подозрению в телефонном мошенничестве

Уголовный розыск Московского района Петербурга оперативно раскрыл мошенничество в отношении пенсионерки. За стандартной схемой развода стояла актриса, режиссер и деятель искусства.

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В полицию 89-летняя жительница проспекта Космонавтов обратилась 5 марта, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД. Она рассказала, что около полудня ей позвонила женщина, которая сообщила, что невестка пенсионерки якобы попала в переплет и для непривлечения её к уголовной ответственности нужны деньги. Около пяти вечера пожилая дама передала пришедшей женщине 542 тысячи рублей.

По данному факту было возбуждено дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции 6 марта у дома на улице Вадима Шефнера задержали подозреваемую — 30-летнюю женщину. Официально задержанная работает менеджером, но в социальных сетях позиционирует себя как деятель искусства, продюсер, режиссер и актриса. В разговоре с сотрудниками полиции она плакала и уверяла, что не знала, чем занимается.

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Комментарии (3)

07A
С кем вы, мастера культуры? М. Горький
266138465
Ребята из Уголовного розыска, вы молодцы! Побольше отлавливайте этой мрази, которые обкрадывают наших стариков..........
rumet
Плакала, визжала, мамою клялась...
...
И ваще невиноватая эта 5 в 1м (продюссер-режиссер-актриса-менеджер-деятель искусств) - бабка сама пришла и вынесла полляма.
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