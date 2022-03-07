Минобороны РФ: В ходе боя в Мариуполе погибли четверо мирных жителей

Четверо местных жителей погибли в ходе уличного боя на проспекте Победы в Мариуполе. Еще пятеро получили ранения. Об этом 7 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



По его словам, накануне вечером военнослужащие ДНР столкнулись с «подразделением украинских вооруженных националистов».

«Обнаружив бойцов Народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. В результате стрельбы украинскими нацистами было убито 4 и ранено 5 мирных граждан», — заявили в Минобороны.