Из дома топ-менеджера фирмы под Петербургом вынесли саблю с золотым эфесом и швейцарские часы

Точное время по швейцарским часам теперь смогут определять воры, которые пробрались в дом в садоводстве во Всеволожском районе Ленобласти.



О краже из особняка в садоводстве «Куйвози-2» в полицию накануне ночью сообщил 48-летний замдиректора коммерческой фирмы, пишет 7 марта издание 47news. По предварительной информации, он рассказал, что воры унесли из его двухэтажного дома сувенирную саблю с золотым эфесом, пять наручных часов швейцарской фирмы Coupole Classic, спортивные Smael и завода «Ракета», а также 7,5 тысячи долларов.

