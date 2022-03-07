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Из дома топ-менеджера фирмы под Петербургом вынесли саблю с золотым эфесом и швейцарские часы

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Точное время по швейцарским часам теперь смогут определять воры, которые пробрались в дом в садоводстве во Всеволожском районе Ленобласти.

О краже из особняка в садоводстве «Куйвози-2» в полицию накануне ночью сообщил 48-летний замдиректора коммерческой фирмы, пишет 7 марта издание 47news. По предварительной информации, он рассказал, что воры унесли из его двухэтажного дома сувенирную саблю с золотым эфесом, пять наручных часов швейцарской фирмы Coupole Classic, спортивные Smael и завода «Ракета», а также 7,5 тысячи долларов.

Домушник пробрался, отжав стеклопакет на верхнем этаже. Сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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