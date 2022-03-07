Таксист решил проскочить на красный. Двух школьников отправили в больницу водители в Петербурге

В больницу имени Раухфуса доставили 14-летнего петербуржца после ДТП на Московском проспекте. Авария произошла накануне около половины второго дня на регулируемом пешеходном переходе у дома 55, стало известно «Фонтанке» 7 марта.



По предварительной информации, 25-летний таксист на «Фольксваген поло» сбил подростка, который шел на зеленый свет светофора. Пострадавшего мальчика госпитализировали с различными травмами в состоянии средней тяжести.



Водителя такси дважды за последний год привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Помимо этого, он только недавно освободился из колонии-поселения, где отбывал срок за кражу.

