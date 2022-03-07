Таксист решил проскочить на красный. Двух школьников отправили в больницу водители в Петербурге

В больницу имени Раухфуса доставили 14-летнего петербуржца после ДТП на Московском проспекте. Авария произошла накануне около половины второго дня на регулируемом пешеходном переходе у дома 55, стало известно «Фонтанке» 7 марта.
По предварительной информации, 25-летний таксист на «Фольксваген поло» сбил подростка, который шел на зеленый свет светофора. Пострадавшего мальчика госпитализировали с различными травмами в состоянии средней тяжести.
Водителя такси дважды за последний год привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Помимо этого, он только недавно освободился из колонии-поселения, где отбывал срок за кражу.
А в восемь вечера у дома 51 по Варшавской улице «Ситроен Берлинго» сбил 7-летнего мальчика, который вместе с родителями переходил дорогу в неположенном месте. Ребенка с серьезной травмой головы и переломом ноги увезли в детскую городскую больницу № 5. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
Водитель за нарушения ПДД в последнее время не привлекался.